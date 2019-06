NOTICE OF PUBLIC HEARING

A public hearing to consider levying assessments on the following described lots, pieces and parcels of land in order to collect unpaid city expenditures for the removal of debris and/or mowing of weeds shall be held in the Council Chamber of the Olathe City Hall, 100 E. Santa Fe, Olathe, Kansas, at 7:00 p.m. on the 16th day of July, 2019:

OWNER

LEGAL DESCRIPTION

AMOUNT

ABP FUNDING LLC

11040 OAKMONT

OVERLAND PARK KS 66210

DF231312-2001

12-13-23 SW1/4 EX BG SW CR N 1/2 SW1/4 N 1299.31′ E 2651.95′ S 1312.6′ W 2655.83′ EX 10.06 AC EX .1779 AC EX .1211 AC EX .22 AC IN ST & EX 4 TRS PLATTED 18.48453 AC 15.26331 AC 4.80 AC & 16.15217 AC & EX 1.946 AC IN ST 12.77499 ACS M/L

$500.00

BNSF

ATTN: DIVISION MANAGER

4515 KANSAS AVE

KANSAS CITY KS 66106

DF231323-4013

23-13-23 PT N 1/2 SE 1/4 SELY OF A LINE BEG 730′ N SE COR N 1/2 SE 1/4 SWLY ON ST/L 1056.3′ TO PT ON S/L N 1/2 SE 1/4 773.8′ W SE COR 3.9 ACRES M/L OLC-0162 0001

$375.00

WESTAR ENERGY INC

818 KANSAS

TOPEKA KS 66601

DF231324-2008

24-13-23 BG SE CR SW1/4 W 420’X N 230′ EX .19 AC & EX .0436 AC 1.9864 ACS M/L OLC 173 1

$125.00

BNSF

ATTN: DIVISION MANAGER

4515 KANSAS AVE

KANSAS CITY KS 66106

DF231324-2009

24-13-23 4/10 A NW COR SW 1/4 .40 ACRE OLC-0175

$750.00

LIGHT, ROBERT

29025 W 95TH

DE SOTO KS 66018

DF231332-2021

32-13-23 W 1/2 SW1/4 EX 1.925 AC EX 4 AC EX 4 AC EX .75 AC EX .075 AC EX 1.458 AC EX .469 AC IN ST EX .778 AC IN ST & EX 38.24248 AC PLATTED 28.30252 ACS M/L OLC 274 5

$250.00

JDC NORTH OLATHE PROPERTIES

4520 MADISON

KANSAS CITY MO 64112

DF231335-4001

35-13-23 W 57 AC SE1/4 W OF RR EX 2.26 AC & ALL LTS 28 & 29 & S 1/2 23 VAC OFF & HAW EX 2.008 AC EX 23.5 AC & EX 6.507 AC & EX 15.386 AC PLATTED 15.339 ACS M/L

$625.00

FOR THE FINEST CONSTRUCTION

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063

DF231335-4019

35-13-23 PT SE1/4 N 200′ BLK 10 BELMONT (VAC PLAT) EX .787 AC & EX .068 AC .407 ACS M/L

$156.25

WEDGE, RICHARD

PO BOX 127

KETCHUM OK 74349

DF231336-1002

36-13-23 BG CTR/L CEDAR ST 305′ E W/L SW1/4 NW1/4 E 240.45′ TO CRK NLY 60′ NE 107’NW 100′ NE 50.1′ TO N/L SW1/4 NW1/4 W 195.4′ S 297′ TO BG 1.79 ACS EX S 25′ IN ST OLC-0343

$250.00

BNSF

ATTN: DIVISION MANAGER

4515 KANSAS AVE

KANSAS CITY KS 66106

DF231336-2022

36-13-23 ALL RR RWY THRU SW1/4 OLC 370

$750.00

JONES, LOREN JONES, CHRISTINA

16474 W 158TH TER

OLATHE KS 66062

DP00390000 0018

ARLINGTON PARK FIRST PLAT LT 18 OLC 680 18

$437.50

TESMER, SHAWN TESMER, DUPREE R

2116 E ARROWHEAD CIR

OLATHE KS 66062

DP00500004 0015

ARROWHEAD LT 15 BLK 4 OLC 670 5 4 15

$187.50

ENOCHS, DARREN

900 S DIANE

OLATHE KS 66061

DP00500007 0008

ARROWHEAD LT 8 BLK 7 OLC 670 5 7 8

$125.00

TITAN FISH ONE, LLC

8349 MONTICELLO RD

SHAWNEE KS 66227

DP00760000 0001

ASBURY CENTRE LT 1 OLC 469 1

$2,187.50

TITAN FISH ONE, LLC

8349 MONTICELLO RD

SHAWNEE KS 66227

DP00760000 0002

ASBURY CENTRE LT 2 OLC 469 2

$1,375.00

JACOBSON-CAMPBELL

8349 MONTICELLO RD

SHAWNEE KS 66227

DP00760000 0T0A

ASBURY CENTRE TRACT A OLC 469 A

$1,437.50

JOHN, DEREK

10423 W 56TH

SHAWNEE KS 66203

DP01000001 0005

AVALON LOT 5 BLK 1 OLC-3432

$187.50

JOHN, DEREK

10423 W 56TH

SHAWNEE KS 66203

DP01000001 0006

AVALON LOT 6 BLK 1 OLC-3433

$250.00

SANDERS, NEAL R

15907 W 150TH ST

OLATHE KS 66062

DP02700000 0119

BELLA VISTA LT 119 OLC 658 1 119

$437.50

BRITTANY DEV

12553 S HAGAN LN

OLATHE KS 66062

DP05400000 0T0A

BRITTANY PLACE TRACT A OLC 375 1A TA

$2,250.00

BRANSON, KATHY

1141 E YESTERYEAR ST

OLATHE KS 66062

DP05500000 0119

BRITTANY YESTERYEAR 3RD PLAT LT 119 OLC 166 2 119

$242.50

MITTAL, NEERAJ

2020 20TH ST

DP05500000 0120

BRITTANY YESTERYEAR 3RD PLAT LT 120

$234.00

SANTA MONICA CA 90404

OLC 166 2 120

BROWN, JENNIFER

14140 S CONSTANCE CT

OLATHE KS 66062

DP06500000 0046

BROOKFIELD LT 46 OLC 198 46

$135.00

MCDANIEL, MICHAEL

15220 W 152ND CIR

OLATHE KS 66062

DP06800006 0010

BROUGHAM VILLAGE LT 10 & SE 6.22′ LT 11 BLK 6 OLC 683A 6 10

$125.00

ZETHRAEUS FAMILY TRUST

4490 ENCINAL CANYON

MALIBU CA 90265

DP10000011 0003A

BURRIS & OCHELTREES ADDITION LT 3 BLK 11 EX W 1/2 OLC 2360

$280.00

PALACIOS, KATHY

814 E PARK ST

OLATHE KS 66061

DP10000011 0007B

BURRIS & OCHELTREES ADDITION E 90′ LT 7 EX N 45′ & E 90′ LT8 BLK 11 OLC 2368

$125.00

HARDER, ARTHUR

412 S MAHAFFIE ST

OLATHE KS 66061

DP10000015 0002

BURRIS & OCHELTREES ADDITION LT 2 BLK 15 OLC 2421

$125.00

FORD, TIM

901 E PARK ST

OLATHE KS 66061

DP10000019 0005C

BURRIS & OCHELTREES ADDITION W 53′ LT 5 BLK 19 OLC 2469A

$125.00

HARDMAN, MARSHA

200 S NORMANDY DR

OLATHE KS 66061

DP10700000 0127

CAMDEN PLACE N 10′ LT 127 & ALL LT 128 OLC 287 1 128

$125.00

MACLACHLAN, D

629 W OAK ST

OLATHE KS 66061

DP14000002 0004

COLLIVER ADDITION ALL LT 4 & W 2′ LT 5 BLK 2 OLC 4293

$395.00

HARDIN, TINA

3505 W 38TH AVE

DENVER CO 80211

DP14000002 0014

COLLIVER ADDITION LT 14 BLK 2 OLC 4303

$390.00

NABI, MAHMUDUN

12916 S RAINTREE DR

OLATHE KS 66062

DP18500000 0198

DEVONSHIRE PHASE II LT 198 OLC 615 6 198

$187.50

CREEK, LINDSEY

804 S TROOST ST

OLATHE KS 66061

DP22000001 0002

EDGEMERE AN ADDITION TO THE CITY OF OLATHE LT 2 BLK 1 OLC 4458

$375.00

STANFIELD, DAVID STANFIELD, ELAINE

1155 W DENNIS AVE

OLATHE KS 66061

DP23500001 0014

ELSTON PARK LT 14 BLK 1 BG NE CR S 180′ W 182′ N 69.61′ TO SE/L LT 13 NE 44.62′ N ALG E/L79.09′ TO NE CR LT 13 E 150′ TO BG OLC 301 1 1 14

$125.00

DELICH, W.E. DELICH, MARY JO

15311 W 144TH TER

OLATHE KS 66062

DP23650000 0054

ESTATES OF ASHTON 2ND PLAT LT 54 OLC 654 54

$125.00

MARTINEZ, DANIEL

508 N IOWA ST

DP24000000 0016

FAIRVIEW LOT 16 OLC-3776

$40.00

OLATHE KS 66061

NONTHAVETH, TOM

316 N LOGAN ST

OLATHE KS 66061

DP24000000 0143

FAIRVIEW LT 143 EX S 27′ & S 37′ LT 144 OLC 3906

$125.00

MILLS, JAMES

420 N LOGAN ST

OLATHE KS 66061

DP24000000 0151A

FAIRVIEW N 20′ OF LOT 151 & S 40′ OF LOT 152 OLC 3915 1

$125.00

DONAHUE, JOE

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063-3720

DP24000000 0196

FAIRVIEW LT 196 EX N 81.48′ OLC 3946

$250.00

WILLIAMSON, ANDY

723 YOEKE

TONGANOXIE KS 66086

DP24000000 0196

FAIRVIEW LT 196 EX N 81.48′ OLC 3946

$125.00

FORD, TIM

901 E PARK ST

OLATHE KS 66061

DP24000000 0224

FAIRVIEW W 150.75′ LT 224 OLC 722

$125.00

MEL LATORRE PROPERTIES I, LLC

C/O BEV RAINWATER

706 W CEDAR ST

OLATHE KS 66061

DP24100000 0001

FAIRVIEW HILLS LOT 1 OLC-0733 0001

$20.00

RODRIGUEZ, ALFREDO

9400 BRADSHAW ST

LENEXA KS 66215

DP27000000 0008

FREDRICKSON’S ADDITION LT 8 OLC 4234

$217.50

SRE HOLDINGS LLC

21088 W 114TH TER

OLATHE KS 66061

DP28000003 0010

GAS LIGHT ACRES LOT 10 BLK 3 OLC-0622B0003 0010

$125.00

SRE HOLDINGS LLC

21088 W 114TH TER

OLATHE KS 66061

DP28000004 0011

GAS LIGHT ACRES LT 11 EX W .2’& W .4′ LT 12 BLK 4 OLC 622B 4 11

$250.00

TIN MAN PROPERTIES KANSAS

PO BOX 874

OLATHE KS 66051

DP28000005 0005

GAS LIGHT ACRES LOT 5 BLK 5 OLC-0622B0005 0005

$125.00

LAUBINGER, DWAYNE

1006 W VIRGINIA LN

OLATHE KS 66061

DP29000000 000A

GOVERNORS COURT NORTH CERT OF SURVEY OF PT LT 1 AS REC IN BK1074 P 727 TRACT A OLC 301 1A 1C A

$187.50

DONAHUE, ASHLEY

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063

DP30000003 0004

HAVENCROFT LOT 4 BLK 3 OLC

$375.00

FOR THE FINEST CONSTRUCTION

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063

DP30000003 0004

HAVENCROFT LOT 4 BLK 3 OLC

$470.71

FOR THE FINEST CONSTRUCTION

DP30000003 0014

HAVENCROFT LOT 14 BLK 3 OLC-

$437.50

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063

HESLIP, ANTONY

1425 E SHERIDAN ST

OLATHE KS 66062

DP30000006 0003B

HAVENCROFT NWLY 47.5′ LT 3 BLK6 OLC 638 3B

$125.00

CLIFTON, SHARON L TRUST

1581 AMERIPRISE FINANCIAL CTR

MINNEAPOLIS MN 55474

DP30000014 0006

HAVENCROFT LT 6 BLK 14 BG NE CR S 42.45′ W 120′ TO W/L N 42.45′ E 120′ TO POB OLC 634 14 6

$125.00

BRUBAKER TRUST, LARRY HAROLD S BRUBAKER -TRUSTEE

18902 W 98TH TER

LENEXA KS 66220

DP30000014 0028A

HAVENCROFT W 39′ LT 28 & E 2′ LT 29 BLK 14 OLC 634 14 28A

$617.50

STOECKLE, L

16621 W 145TH TER

OLATHE KS 66062

DP30000042 0008

HAVENCROFT LT 8 BLK 42 OLC 663 4 42 8

$187.50

PRIETO, VICTOR

16645 W 147TH ST

OLATHE KS 66062

DP30000046 0002

HAVENCROFT LT 2 BLK 46 OLC 663 4 46 2

$2,416.25

JENSEN, MARILYN C/O FRED JENSEN

6401 W 138TH TER 915

OVERLAND PARK KS 66223

DP31100002 0006C

HAYES’ ADDITION TO OLATHE (NORTH OF LOULA) BG 90.5′ W NELT 6 BLK 2 S 250′ X W 43′ OLC 2166A

$375.00

MCCURLEY, LARRY

1037 E DOVER CIR

OLATHE KS 66061

DP36300000 0010

HUNTINGTON HEIGHTS LT 10 OLC 194 4 10

$125.00

STEPHENS, EDWARD

1025 E DOVER CIR

OLATHE KS 66061

DP36300000 0019

HUNTINGTON HEIGHTS LT 19 OLC 194 4 19

$312.50

HIATT, JUNELLA

PO BOX 2719

OLATHE KS 66063

DP36300000 0023

HUNTINGTON HEIGHTS LT 23 OLC 194 4 23

$112.50

YU, XIAOQIANG ZHAN, WENYAN

6700 HIGH DR

MISSION HILLS KS 66208

DP38500000 0037

LAKEHURST LT 37 OLC 364 1 37

$312.50

AMES, BRIAN

731 S HAMILTON ST

OLATHE KS 66061

DP39000000 0007B

LAKE SIDE ACRES E 150′ LT 7 EX S 75′ OLC 358 7 1

$125.00

SCHOCK, LOUISE

735 S HAMILTON ST

OLATHE KS 66061

DP39000000 0007C

LAKE SIDE ACRES S 75′ E 150′ LT 7 OLC 358 7 2

$1,037.26

KILE, KELLY KILE, PATRICIA

1037 E HUNTINGTON PL

DP39000000 0012C

LAKE SIDE ACRES PT LT 12 BG 34.98′ S NW CR S 40.02′ E 260.40′ N 41′ W 260.96′ TO

$125.00

OLATHE KS 66061

POB

AZAZ FAMILY INVESTMENTS

8826 SANTA FE

OVERLAND PARK KS 66212

DP39000000 0020A

LAKE SIDE ACRES LT 20 EX E 150′ & EX BG 150′ W NE CR W 88′ X S 125′ & EX BG SW CR E 125′ X N 76′ OLC 358 20

$1,012.50

MCDONALDS CORPORATION

15920 W 87TH ST

LENEXA KS 66219

DP39800000 0001

LARSON’S PLAZA LT ONE OLC 600 1 1

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0013

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 13 OLC 246C 13

$125.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0013

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 13 OLC 246C 13

$125.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0015

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 15 OLC 246C 15

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0016

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 16 OLC 246C 16

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0017

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 17 OLC 246C 17

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0018

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 18 OLC 246C 18

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0019

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 19 OLC 246C 19

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0020

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 20 OLC 246C 20

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0021

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 21 OLC 246C 21

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0022

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 22 OLC 246C 22

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0023

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 23 OLC 246C 23

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0031

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 31 OLC 246C 31

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0032

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 32 OLC 246C 32

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0035

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 35 OLC 246C 35

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0038

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 38 OLC 246C 38

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0042

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 42 OLC 246C 42

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0044

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 44 OLC 246C 44

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0045

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 45 OLC 246C 45

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0046

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 46 OLC 246C 46

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0049

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 49 OLC 246C 49

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0050

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 50 OLC 246C 50

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0051

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 51 OLC 246C 51

$250.00

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS

15954 MUR-LEN RD 207

OLATHE KS 66062

DP40850000 0052

LINKS OF PRAIRIE HIGHLANDS 1ST PLAT LT 52 OLC 246C 52

$250.00

PROVAS HOME INVESTMENT INC

1418 NW SHERIDAN RD A

LAWTON OK 73505

DP42600000 0084

MAPLE BROOK PARK 2ND PLAT LT 84 OLC 162 84

$375.00

FOR THE FINEST CONSTRUCTION

PO BOX 3720

OLATHE KS 66063

DP47000000 0009

MILLBROOKE LOT 9 OLC-0346 0009

$718.78

FLORES-VILLEDA, VICTOR FLORES-MADRIS, WENDY

900 S MONTCLAIRE DR

OLATHE KS 66061

DP47200000 0071

MONTCLAIR (MONTCLAIRE) LT 71 OLC 303 71

$125.00

MERIDIAN TITLE COMPANY

64 E 6400 S

SALT LAKE CITY UT 84107

DP47500000 0001

MOORE BUSINESS PARK FIRST PLAT LT 1 EX BG NE CR S 46.19’NW 58.18′ W 502.01′ SW 166.50’& 51.57′ TO E RTWY/L MOORE AVEN 65.52′ TO NW CR LT 1 E 755.79′ TO POB OLC 617 6 1

$1,000.00

CRANE, GARY

620 N WOODLAND RD

OLATHE KS 66061

DP48000000 0101

MULBERRY HILLS LOT 101 OLC-0182 0101

$360.00

DIAZ, PATRICIA

402 W SANTA FE ST

OLATHE KS 66061

DP50000000 0001A

NONEMAKER ADDITION S 2′ LT 1 & LT 2 OLC 4455F 1A

$125.00

CONSUEGRA, ALEXIS

12803 W 109TH ST

OVERLAND PARK KS 66210

DP50000000 0003

NONEMAKER ADDITION LOT 3 OLC-4455F0003

$250.00

WILKINS, CHARLES

817 S GRANT ST

OLATHE KS 66061

DP50000000 0005

NONEMAKER ADDITION LOT 5 OLC-4455F0005

$125.00

DOBBELS, CHARLES

1404 E 123RD ST

OLATHE KS 66061

DP50400002 0025

NORTH RIDGE SUBDIVISION FIRST PLAT LT 25 BLK 2 OLC 582 3 2 25

$125.00

HUGGINS, ROGER HUGGINS, ELEANOR

617 N WATER ST

OLATHE KS 66061

DP52000002 0011

OLATHE LT 11 BLK 2 OLC 27

$437.50

MUPR 3 ASSETS LLC

5001 PLAZA ON THE LAKE

AUSTIN TX 78746

DP52000009 0003C

OLATHE N 85′ W 34.5′ LT 3 & N 85′ LTS 4 & 5 BLK 9 OLC 158

$765.00

BNSF

ATTN: DIVISION MANAGER

4515 KANSAS AVE

KANSAS CITY KS 66106

DP52000012 0002

OLATHE LTS 2 THRU 6 E 1/2 LT 7 ALL LT 10 W 50′ LTS 11 12 1516 19 & 20 ALL LTS 13 14 17 18 & 21 THRU 26 & VAC ADJ ALLEYS BLK 12 OLC 222

$375.00

GENESIS INV

2111 E SANTA FE ST 267

OLATHE KS 66062

DP52000023 0007

OLATHE LT 7 BLK 23 & E 1/2 VAC ALLEY ADJ OLC 437

$125.00

POPLAR STREET LLC

10850 WILSHIRE BLVD

LOS ANGELES CA 90024

DP52000026 0008

OLATHE ALL LTS 8 & 11 & E 1/2 VAC ALLEY ADJ & N 1/2 VAC ALLEY ADJ BLK 26 OLC 482 2 BOTA 06 5444 TX

$507.00

LATORRE, W LATORRE INVESTMENTS LLC

14708 S MUR LEN RD

OLATHE KS 66062

DP52000038 0012

OLATHE LTS 11 & 12 BLK 38 OLC 831

$125.00

AULD, BLAIR HAYES

DP52000038 0018

$125.00

306 W 1ST ST

OPOLIS KS 66760

OLATHE LTS 18 & 21 BLK 38 OLC 837

AULD, BLAIR HAYES

306 W 1ST ST

OPOLIS KS 66760

DP52000038 0024

OLATHE LT 24 & W 25′ LT 25 BLK 38 OLC 844

$1,219.83

MAECOMMON

250 E 96TH ST

INDIANAPOLIS IN 46240

DP53200000 0003A

OLATHE COMMONS SECOND PLAT PT LT 3 LYG WITHIN ICMB CONT AREAOLC 103 2A 3A

$125.00

G1 REAL ESTATE LLC

PO BOX 7262

OVERLAND PARK KS 66207

DP55000003 0006

OLATHE VIEW S 5′ LT 6 & ALL LT7 BLK 3 EX S 35.96′ OLC 3068 32

$1,347.50

444KSA VENTURES, LLC

444 S KANSAS AVE

OLATHE KS 66061

DP59000001 0006

PILCHER PLACE LTS 3 6 & 7 BLK 1 & W1/2 VAC ALLEY ADJ OLC 1925

$2,082.50

NORTH, JULIE

461 S CHERRY ST

OLATHE KS 66061

DP59000001 0009

PILCHER PLACE LT 9 BLK 1 & E1/2 VAC ALLEY ADJ OLC-1929

$1,701.45

LITTLE LION ENTERPRISES

21098 W 120TH

OLATHE KS 66061

DP59190000 0162

PRAIRIE HIGHLANDS FOURTH PLAT LT 162 OLC 245M 162

$1,895.00

JIMENEZ, MARIA

397 W JOHNSTON ST

OLATHE KS 66061

DP59300000 0010

PRAIRIE MEADOWS LT 10 OLC 207 1 10

$187.50

HALL, RYAN

1000 S PITT ST

OLATHE KS 66061

DP60200000 0034

PROVENCE VILLAGE LOTS 34 & 35 OLC-0035

$375.00

FRIEDLINE, JASON

11963 S MONROE ST

OLATHE KS 66061

DP60200000 0164

PROVENCE VILLAGE LOT 164 OLC-0164

$555.00

WORCESTER INVESTMENTS

5133 NW KALIVAS DR

RIVERSIDE MO 64150

DP63000001 0005

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 5 BLK 1 OLC 2639 5

$375.00

WORCESTER TOWNHOMES

1220 WASHINGTON ST

KANSAS CITY MO 64105

DP63000001 0010

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 10 BLK 1 OLC 2639 10

$250.00

WORCESTER TOWNHOMES

1220 WASHINGTON ST

KANSAS CITY MO 64105

DP63000002 0006

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 6 BLK 2 OLC 2639 16

$600.00

LOREDO, ANDRES LOREDO, FABIOLA

44 W CONCORD

KANSAS CITY MO 64112

DP63000003 000C3

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE S 92.5′ E 210′ LT C BLK 3 OLC 2639 26B

$250.00

WORCESTER TOWNHOMES

1220 WASHINGTON ST

KANSAS CITY MO 64105

DP63000004 0006

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 6 BLK 4 OLC 2639 32

$750.00

WORCESTER TOWNHOMES

1220 WASHINGTON ST

KANSAS CITY MO 64105

DP63000004 0007

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 7 BLK 4 OLC 2639 33

$895.00

WORCESTER TOWNHOMES

1220 WASHINGTON ST

KANSAS CITY MO 64105

DP63000004 0012

RIDGEVIEW ADDITION TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS 1 TO 4 INCLUSIVE LT 12 BLK 4 OLC 2639 38

$695.00

JOSEPH, KARLA

301 S CENTRAL ST

OLATHE KS 66061

DP6310000A 0002

RIDGEVIEW ADDITION NO. 2 TO THE CITY OF OLATHE KANSAS BLOCKS A, B, C AND D LT 2 BLK A OLC 2637 2

$655.00

PORTILLO, ELIADIMIR

316 S CHESTER ST

OLATHE KS 66061

DP6320000G 0012

RIDGEVIEW ADDITION NO. 3 TO THE CITY OF OLATHE KANSAS LT 12 EX N 5.9′ & N 5.9′ LT 13 BLK G OLC 641B 29

$125.00

KELSO, JERRY BARNES, BRENT A.

13810 W 131ST TER

OLATHE KS 66062

DP63400001 0027

RESURVEY AND REPLAT OF RIDGEVIEW ADDITION NO. 4 W 4′ LT 26 & LT 27 BLK 1 OLC 637 27

$375.00

A & J TOTAL SERVICES

1505 E STATE ROUTE 2

CLEVELAND MO 64734

DP63500005 0006

RIDGEVIEW SOUTH LOT 6 BLK 5 OLC-0339 0066

$250.00

WILDER, KARA

904 S HUNTER DR

OLATHE KS 66061

DP63500007 0008

RIDGEVIEW SOUTH LT 8 BLK 7 EX SE 8′ OLC 339 97

$125.00

CONYBEAR, DONALD

1121 W ELM ST

OLATHE KS 66061

DP65000000 0022

ROLLING RIDGE LOT 22 OLC-0299 0022

$375.00

KNOWLTON, DONALD

531 S RIDGE

OLATHE KS 66061

DP65100000 0009

ROLLING RIDGE SOUTH LOT 9 OLC-0301 0009

$90.00

KROUT, KRISTINA

916 S VIRGINIA LN

OLATHE KS 66061

DP65100000 0220

ROLLING RIDGE SOUTH LOT 220 OLC-0301 0220

$625.00

ROLLING RIDGE SOUTH HOMES

C/O RICHARD ENOCHS

10100 SANTA FE DR STE 301

OVERLAND PARK KS 66212

DP65100000 0254

ROLLING RIDGE SOUTH LOT 254 OLC-0301 0254

$500.00

SAWYER, JAMES

702 E POPLAR ST

OLATHE KS 66061

DP68000004 0016

SANTA FE HEIGHTS LTS 16 & 17 BLK 4 EX W 59′ OLC 3615

$810.00

BECK EQUITIES

323 MOJAVE WEST ST

LAKE QUIVIRA KS 66217

DP68300000 0011

SAXONY LT 11 OLC 290 11

$125.00

BECK EQUITIES

323 MOJAVE WEST ST

LAKE QUIVIRA KS 66217

DP68300000 0013

SAXONY LT 13 OLC 290 13

$67.50

PRASAD, KRISHNA PRASAD, SAROJ

13904 STONEFIELD LN

CLIFTON VA 22024

DP68500003 0046

SCARBOROUGH LT 46 BLK 3 OLC 674 3 46

$875.00

MCDERMOTT, MICHAEL

7913 NW POTOMAC

KANSAS CITY MO 64152

DP71720000 0002

SPRUCE INDUSTRIAL PARK LT 2

$125.00

ATER, RONALD

588 W LOULA

OLATHE KS 66061

DP72000002 0008A

STEPHENSON’S ADDITION TO OLATHE (STEVENSONS ADDITION) S 173′ W 140′ LT 8 BLK 2 OLC 3301

$3,405.97

RANGEL, ROAN

9627 GRANDVIEW ST

OVERLAND PARK KS 66212

DP72100002 0005C

STEVENSONS SECOND ADDITION W 70′ N 1/2 LT 5 & E 10′ N 1/2 LT 6 BLK 2 OLC 3331A

$125.00

JULIAN, SHANNON

11174 S AMINDA ST

OLATHE KS 66061

DP72960000 0151

SYMPHONY HILLS II LT 151 OLC 263 12 151

$312.50

BNSF

ATTN: DIVISION MANAGER

4515 KANSAS AVE

KANSAS CITY KS 66106

DP73000000 0232

TAFT PARK ALL VAC LOTS 232 THRU 248 EX LT 232 OLC 4797

$375.00

SALISBURY, BRUCE SALISBURY, JOYCE M.

14116 S LOCUST ST

OLATHE KS 66062

DP73500001 0027

TARA LT 27 & S 1′ LT 28 BLK 1 OLC 651 4 1 27

$187.50

DOLCE PROPERTIES

11835 ROE AVE 128

LEAWOOD KS 66211

DP73880000 0007

THE VILLAGES OF SUNNYBROOK ESTATES 6TH PLAT LT 7 OLC 83 5 7

$312.50

DOLCE PROPERTIES

11835 ROE AVE 128

LEAWOOD KS 66211

DP73880000 0008

THE VILLAGES OF SUNNYBROOK ESTATES 6TH PLAT LT 8 OLC 83 5 8

$1,562.50

DOLCE PROPERTIES

11835 ROE AVE 128

LEAWOOD KS 66211

DP73880000 0T0C

THE VILLAGES OF SUNNYBROOK ESTATES 6TH PLAT TRACT C EX BG NE CR LT 5 SUNNYBROOK W 267.51′ NW 153.20′ NE 64.19′ SE 375.52′ SE CUR LF 7′ SE 47.60′ TO POB OLC 83 5 C

$187.50

VAUGHAN, BARBARA VAUGHAN, FREDDIE JOSEPH

12195 S TIMBERLANE BLVD

OLATHE KS 66061

DP74100000 0018

TIMBERLANE ACRES TRACTS 18 & 19 EX BG SE CR TRACT 18 NW 4.77′ TO PT 30′ W E/L NW1/4 24-13-25 N TO PT N/L TRACT 19 E 1.63′ TO NE CR TRACT 19 S TO POB &

$312.50

VAC TIMBERLANE BLVD BG SE CR TRACT 17 W 65.66′ N 75.72′ NW CUR LF 130.83′ TO W/L TRACT 18 SE 206.25′ TO W RTWY/L NELSON RD S 33.45′ SW 14.15′ W 17.86′ TO POB OLC 169 18

PALACIOS, GONZALO

1200 E LOULA ST

OLATHE KS 66061

DP77000001 0017

WALDRON PLACE LOTS 17 & 18 BLK 1 OLC 2551

$125.00

YARSULIK, STEPHEN

69 FELTON ST

HUDSON MA 01749

DP77000002 0001

WALDRON PLACE LT 1 & E 11.5′ LT 2 BLK 2 & N 1/2 VAC ALLEY ADJ ON S OLC 2559 1

$520.00

GILLIAM, SAMUEL GILLIAM, RENE

1093 SUNKEN MEADOW

SPRING GROVE VA 23881

DP77000003 0014

WALDRON PLACE LOT 14 BLK 3 OLC-2598

$348.95

CALDERON, RAUL

1213 E LOULA ST

OLATHE KS 66061

DP77000006 0004

WALDRON PLACE ALL LT 4 & E 20’LT 5 & VAC ALLEY ADJ ON S BLK 6 OLC 2628

$407.81

WOJIE, GASHAW

633 N IOWA ST

OLATHE KS 66061

DP79000008 0006A

WOODSIDE BG 3′ N & 38.25′ E SW CR LT 6 BLK 8 NE 99.17′ & 13.27′ TO N/L E 35.88′ TO NE CR S 87′ W 105.95′ TO POB

$125.00

AVRM 5, LLC

5001 PLAZA ON THE LAKE

AUSTIN TX 78746

DP79000010 0006

WOODSIDE LOT 6 BLK 10 OLC-0208 0010 0006

$250.00

Written or oral objections will be considered at the meeting.

David F. Bryant III

David F. Bryant III, Deputy City Clerk

(Seal)