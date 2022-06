06/15/2022 07:05:59 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N SYCAMORE ST

06/15/2022 07:09:45 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N MOONLIGHT RD

06/15/2022 07:42:51 TRAFFIC STOP 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 07:51:20 TRAFFIC STOP 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 07:56:05 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N MOONLIGHT RD

06/15/2022 08:04:23 TRAFFIC STOP 100 BLOCK OF S CENTER ST

06/15/2022 08:26:11 MEDICAL NONLIFE 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 08:26:55 TRAFFIC STOP N POPLAR ST/W SKYLARK ST

06/15/2022 09:19:10 TRAFFIC STOP 200 BLOCK OF N I35 HWY

06/15/2022 09:28:59 TRAFFIC STOP 200 BLOCK OF S I35 HWY

06/15/2022 09:29:09 TRAFFIC STOP 27200 BLOCK OF S US56 HWY

06/15/2022 09:38:53 TRAFFIC STOP W MAIN ST/N OAK ST

06/15/2022 09:43:29 TRAFFIC STOP 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 09:47:30 TRAFFIC COMPLAIN 200 BLOCK OF N I35 HWY

06/15/2022 10:04:13 PRISONER 300 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 10:07:51 TRAFFIC STOP 1000 BLOCK OF E SANTA FE ST

06/15/2022 10:28:07 TRAFFIC STOP 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 10:33:25 ANIMAL LOOSE 1100 BLOCK OF E SANTA FE ST

06/15/2022 10:35:28 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N ELM ST

06/15/2022 10:42:48 ACCIDENT NON 100 BLOCK OF N ELM ST

06/15/2022 10:47:02 ANIMAL LOOSE 16700 BLOCK OF INGALLS ST

06/15/2022 10:59:51 TRAFFIC STOP S CENTER ST/E GRAND ST

06/15/2022 11:28:28 FOLLOW 300 BLOCK OF W MADISON ST

06/15/2022 11:34:08 FOLLOW 200 BLOCK OF E PARK ST

06/15/2022 11:39:45 TELEPHON 16500 BLOCK OF MOONLIGHT RD

06/15/2022 12:27:38 TRAFFIC STOP E 167TH TER/N MOONLIGHT RD:WEST OF

06/15/2022 12:28:38 CIVSERV 17100 BLOCK OF JESSICA ST

06/15/2022 12:31:31 TRAFFIC STOP OLD 56 HWY/LANE O

06/15/2022 12:35:58 TELEPHON 16500 BLOCK OF MOONLIGHT RD

06/15/2022 12:40:40 TRAFFIC STOP 200 BLOCK OF N I35 HWY

06/15/2022 13:04:52 TRAFFIC STOP US56 HWY/S I35 HWY

06/15/2022 13:18:13 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N CENTER ST

06/15/2022 13:41:49 TELEPHON 16500 BLOCK OF MOONLIGHT RD

06/15/2022 13:51:25 TRAFFIC STOP 29500 BLOCK OF W 188TH ST

06/15/2022 14:06:46 BATTERY JO 300 BLOCK OF N OAK ST

06/15/2022 14:08:52 INFO S POPLAR ST/W WARREN ST

06/15/2022 14:20:10 ASSISTOA S I35 HWY/W 151ST ST

06/15/2022 14:31:48 ANIMAL CATCOMP 800 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 15:39:15 911 DISCON 29400 BLOCK OF W 189TH TER

06/15/2022 15:42:59 TRAFFIC STOP W 175TH ST/JESSICA ST

06/15/2022 15:54:17 CIVIL 2+SUBJ 500 BLOCK OF N WALNUT ST

06/15/2022 16:34:33 WARRANT 200 BLOCK OF E WESTHOFF PL

06/15/2022 17:03:05 TELEPHON 16500 BLOCK OF MOONLIGHT RD

06/15/2022 17:09:21 TRAFFIC STOP W 175TH ST/JESSICA ST

06/15/2022 17:18:04 TRAFFIC STOP OLD 56 HWY/US56 HWY

06/15/2022 17:33:05 TRAFFIC STOP E PARMA WAY/E VALERIE LN

06/15/2022 17:44:08 TRAFFIC HAZARD GARDNER RD/N I35 HWY

Thursday, *

06/15/2022 17:50:49 TELEPHON 16500 BLOCK OF MOONLIGHT RD

06/15/2022 17:52:36 TELEPHON 800 BLOCK OF E 167TH CT

06/15/2022 18:45:12 TRAFFIC STOP KILL CREEK RD/W 172ND ST

06/15/2022 19:59:51 CARCHECK UNOCC N I35 HWY/GARDNER RD

06/15/2022 20:29:35 TRAFFIC STOP GARDNER RD/N I35 HWY

06/15/2022 20:45:28 TRAFFIC STOP N CENTER ST/E MAIN ST

06/15/2022 20:53:18 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N CENTER ST

06/15/2022 21:02:08 TRAFFIC STOP E MAIN ST/N SYCAMORE ST

06/15/2022 21:10:08 TRAFFIC STOP 800 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 21:13:00 TRAFFIC STOP US56 HWY/N CEDAR NILES RD

06/15/2022 21:26:05 TRAFFIC STOP W 172ND TER/N WAVERLY RD

06/15/2022 21:28:05 TRAFFIC STOP S CENTER ST/W 183RD ST

06/15/2022 21:34:43 TRAFFIC STOP W 184TH ST/GARDNER RD

06/15/2022 21:41:17 TRAFFIC STOP E SANTA FE ST/ROSEHILL DR

06/15/2022 21:44:37 SELF AREA 100 BLOCK OF W PAWNEE LN

06/15/2022 21:51:01 TRAFFIC STOP E LINCOLN LN/N MOONLIGHT RD

06/15/2022 21:53:41 TRAFFIC STOP GARDNER RD/W 186TH ST

06/15/2022 21:57:11 TRAFFIC STOP NEW CENTURY PKWY/LEAWOOD DR

06/15/2022 22:01:07 TRAFFIC STOP E GRAND ST/S CENTER ST

06/15/2022 22:12:59 TRAFFIC STOP N CEDAR NILES RD/E SANTA FE ST

06/15/2022 22:17:00 TRAFFIC STOP CONESTOGA ST/E SANTA FE ST

06/15/2022 22:20:55 TRAFFIC STOP E WARREN ST/CONESTOGA ST

06/15/2022 22:28:05 CARCHECK OCCUPIED 1700 BLOCK OF E SANTA FE ST

06/15/2022 22:28:45 TRAFFIC STOP CONESTOGA ST/E SANTA FE ST

06/15/2022 22:35:25 TAVERN 200 BLOCK OF N MOONLIGHT RD

06/15/2022 22:47:53 TRAFFIC STOP S MOONLIGHT RD/E WILDCAT RUN ST

06/15/2022 22:48:30 TRAFFIC STOP E SANTA FE ST/CONESTOGA ST

06/15/2022 22:56:26 TRAFFIC STOP 600 BLOCK OF E MAIN ST

06/15/2022 22:57:26 TRAFFIC STOP 400 BLOCK OF S MOONLIGHT RD

06/15/2022 22:58:16 TRAFFIC STOP N LOCUST ST/W MADISON ST

06/15/2022 23:12:29 TRAFFIC STOP N I35 HWY/GARDNER RD

06/15/2022 23:37:29 TRAFFIC STOP OLD 56 HWY/LANE O

06/16/2022 00:16:49 MEDICAL NONLIFE 400 BLOCK OF W MAIN ST

06/16/2022 00:43:57 TRAFFIC STOP W 191ST ST/LOCUST ST

06/16/2022 00:53:56 TRAFFIC STOP W 191ST ST/LOCUST ST

06/16/2022 01:11:54 ALARM COMMER 900 BLOCK OF E SANTA FE ST

06/16/2022 01:13:09 TRAFFIC STOP W 191ST ST/LOCUST ST

06/16/2022 04:14:55 TRAFFIC STOP W 191ST ST/LOCUST ST

06/16/2022 05:04:10 SELF AREA 18000 BLOCK OF WAVERLY RD

06/16/2022 06:19:43 ASSIST 16400 BLOCK OF EVERGREEN ST

06/16/2022 06:29:17 TRAFFIC STOP W WARREN ST/S OAK ST

06/16/2022 06:38:38 TRAFFIC STOP W 167TH ST/N EVERGREEN ST

06/16/2022 06:52:45 TRAFFIC STOP 26500 BLOCK OF US56 HWY

Thursday,