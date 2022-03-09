CITY OF OLATHE, KANSAS
NOTICE OF HEARING ON REZONING
RZ22-0003
NOTICE is hereby given that the PLANNING COMMISSION OF THE CITY OF OLATHE, KANSAS, will hold a Public Hearing at its regular meeting in the Council Chamber of City Hall, 100 E. Santa Fe, Olathe, Kansas, on the 11th day of April 2022, at 7:00 PM, at which time and place you may be heard in regard to the Rezoning of the following described property situated in the City of Olathe, Johnson County, Kansas:
DESCRIPTION: R-1
THIS DESCRIPTION WAS PREPARED BY SCOTT G. CHRISMAN, LS 1306 DATED FEBRUARY 16, 2022 FOR PROJECT NUMBER 210485. ALL THAT PART OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SECTION 19, TOWNSHIP 14 SOUTH, RANGE 24 EAST, IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
BEGINNING AT THE SOUTHWEST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE N 2°23’33” W, ALONG THE WEST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1083.48 FEET TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE CONTINUING N 2°23’33” W, ALONG THE WEST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1567.05 FEET TO THE NORTHWEST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE N 87°36’17” E, ALONG THE NORTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 2656.30 FEET TO THE NORTHEAST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE S 2°22’47” E, ALONG THE EAST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 835.73 FEET; THENCE S 87°37’13” W, A DISTANCE OF 171.03 FEET; THENCE S 2°22’47” E, A DISTANCE OF 94.00 FEET; THENCE S 27°39’58” W, A DISTANCE OF 135.13 FEET; THENCE S 11°39’11” W, A DISTANCE OF 95.48 FEET; THENCE S 34°44’15” W, A DISTANCE OF 97.64 FEET; THENCE S 55°33’27” W, A DISTANCE OF 272.42 FEET; THENCE S 2°08’50” E, A DISTANCE OF 155.11 FEET; THENCE SOUTHWESTERLY ON A CURVE TO THE LEFT, SAID CURVE HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF S 82°49’13” W AND A RADIUS OF 1100.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 1018.30 FEET; THENCE N 60°13’13” W, A DISTANCE OF 315.38 FEET; THENCE WESTERLY ON A CURVE TO THE LEFT, SAID CURVE BEING TANGENT TO THE LAST DESCRIBED COURSE AND HAVING A RADIUS OF 1500.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 663.44 FEET; THENCE N 85°33’42” W, A DISTANCE OF 164.47 FEET; THENCE WESTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT, SAID CURVE BEING TANGENT TO THE LAST DESCRIBED COURSE AND HAVING A RADIUS OF 800.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 148.66 FEET; THENCE N 74°54’54” W, A DISTANCE OF 72.07 FEET TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 96.6372 ACRES, MORE OR LESS, OF UNPLATTED LAND.
AND
DESCRIPTION: R-3
THIS DESCRIPTION WAS PREPARED BY SCOTT G. CHRISMAN, LS 1306 DATED FEBRUARY 16, 2022 FOR PROJECT NUMBER 210485. ALL THAT PART OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SECTION 19, TOWNSHIP 14 SOUTH, RANGE 24 EAST, IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
BEGINNING AT THE SOUTHWEST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE N 2°23’33” W, ALONG THE WEST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1083.48 FEET; THENCE S 74°54’54” E, A DISTANCE OF 72.07 FEET; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT, SAID CURVE BEING TANGENT TO THE LAST DESCRIBED COURSE AND HAVING A RADIUS OF 800.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 148.66 FEET; THENCE S 85°33’42” E, A DISTANCE OF 164.47 FEET; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT, SAID CURVE BEING TANGENT TO THE LAST DESCRIBED COURSE AND HAVING A RADIUS OF 1500.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 663.44 FEET; THENCE S 60°13’13” E, A DISTANCE OF 315.38 FEET; THENCE SOUTHWESTERLY ON A CURVE TO THE LEFT, SAID CURVE HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF S 29°46’47” W AND A RADIUS OF 1100.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 613.50 FEET; THENCE S 2°10’31” E, A DISTANCE OF 44.34 FEET TO A POINT ON THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE S 87°44’13” W, ALONG THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1095.35 FEET TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 24.8799 ACRES, MORE OR LESS, OF UNPLATTED LAND.
AND
DESCRIPTION: C-2
THIS DESCRIPTION WAS PREPARED BY SCOTT G. CHRISMAN, LS 1306 DATED FEBRUARY 16, 2022 FOR PROJECT NUMBER 210485. ALL THAT PART OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SECTION 19, TOWNSHIP 14 SOUTH, RANGE 24 EAST, IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHWEST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE N 87°44’13” W, ALONG THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1095.35 FEET TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE N 2°10’31” W, A DISTANCE OF 44.34 FEET; THENCE NORTHERLY ON A CURVE TO THE RIGHT, SAID CURVE BEING TANGENT TO THE LAST DESCRIBED COURSE AND HAVING A RADIUS OF 1100.00 FEET, AN ARC DISTANCE OF 1631.80 FEET; THENCE N 2°08’50” W, A DISTANCE OF 155.11 FEET; THENCE N 55°33’27” E, A DISTANCE OF 272.42 FEET; THENCE N 34°44’15” E, A DISTANCE OF 97.64 FEET; THENCE N 11°39’11” E, A DISTANCE OF 95.48 FEET; THENCE N 27°39’58” E, A DISTANCE OF 135.13 FEET; THENCE N 02°22’47” W, A DISTANCE OF 94.00 FEET; THENCE N 87°37’13” E, A DISTANCE OF 171.03 FEET TO A POINT ON THE EAST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE S 2°22’47” E, ALONG THE EAST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 1457.93 FEET TO A POINT BEING 363.00 FEET NORTH OF THE SOUTHEAST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE S 87°44’13” W, ALONG A LINE BEING 363.00 FEET NORTH OF AND PARALLEL WITH THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 600.00 FEET; THENCE S 2°22’47” E, ALONG A LINE BEING 600.00 FEET WEST OF AND PARALLEL WITH THE EAST LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 363.00 FEET TO A POINT ON THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, SAID POINT BEING 600 FEET WEST OF THE SOUTHEAST CORNER OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19; THENCE S 87°44’13” W, ALONG THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 19, A DISTANCE OF 960.37 FEET TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 35.2820 ACRES, MORE OR LESS, OF UNPLATTED LAND
Owners Request Change from: CTY RUR (County Rural) District to the R1 (Residential Single-Family) District,R-3 (Residential Low-Density Multifamily) District and C-2 (Community Center) District.
Location or Vicinity: Northwest of West 175th Street and South Mur-Len Road
If, however, a protest against such rezoning be filed in the office of the City Clerk within fourteen (14) days after the date of the conclusion of the Public Hearing pursuant to said publication notice, duly signed and acknowledged by the Owners of twenty (20) percent of the total area, excepting public streets and ways, located within two hundred (200) feet, within the city limits, or one thousand (1,000) feet, within the unincorporated area, of property proposed to be Rezoned, such rezoning shall not be passed except by at least three-fourths (3/4) vote of all of the members of the City Council.
This Notice shall be published once in the official City Newspaper at least twenty (20) days prior to the date of said Public Hearing.
DATED this 4th day of March, 2022.
OLATHE CITY PLANNING COMMISSION
BY Aimee E. Nassif, AICP
Secretary
ATTEST:
/s/ Brenda Long
City Clerk
(Seal)
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Publish one (1) time on the following date: March 9, 2022
Return two (2) proofs to the City Clerk of the City of Olathe, Kansas.