CITY OF OLATHE, KANSAS
NOTICE OF HEARING ON A VACATION BY PLAT
FP22-0004
NOTICE is hereby given that the PLANNING COMMISSION OF THE CITY OF OLATHE, KANSAS, will hold a Public Hearing at its regular meeting in the Council Chamber of City Hall, 100 E. Santa Fe, Olathe, Kansas, on the 14th day of March, 2022, at 7:00 PM, at which time and place you may be heard in regard to the vacation by plat of the following described dedicated utility easements in the City of Olathe, Johnson County, Kansas:
LOT 1:
ALL THAT PART OF THE 10 FEET WIDE UTILITY EASEMENT ACROSS THE SOUTHERN PORTION OF LOT 1, PHENIX LABEL, A SUBDIVISION IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHWEST CORNER OF SAID LOT 1; THENCE N 87° 37’ 11” E, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID LOT 1, A DISTANCE OF 28.46 FEET, TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE N 22° 25’ 39” E, A DISTANCE OF 11.02 FEET, TO A POINT ON THE NORTH LINE OF SAID 10 FEET WIDE UTILITY EASEMENT; THENCE N 87° 37’ 11” E, ALONG THE NORTH LINE OF SAID 10 FEET WIDE UTILITY EASEMENT, A DISTANCE OF 248.32 FEET; THENCE S 1° 18’ 38” E, A DISTANCE OF 10.00 FEET, TO A POINT ON THE SOUTH LINE OF SAID LOT 1; THENCE S 87° 37’ 11” W, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID LOT 1, A DISTANCE OF 252.76 FEET, TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 2,505 SQUARE FEET, MORE OR LESS.
LOT 4:
ALL THAT PART OF THE 15 FEET WIDE UTILITY EASEMENT ACROSS THE NORTHERN PORTION OF LOT 4, NORTH OLATHE INDUSTRIAL PARK, A SUBDIVISION IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE NORTHEAST CORNER OF SAID LOT 4; THENCE S 87° 37’ 11” W, ALONG THE NORTH LINE OF SAID LOT 4, A DISTANCE OF 15.00 FEET, TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE S 1° 18’ 38” E, ALONG A LINE 15 FEET WEST OF AND PARALLEL WITH THE EAST LINE OF SAID LOT 4, A DISTANCE OF 15.00 FEET, TO A POINT ON THE SOUTH LINE OF SAID 15 FEET WIDE UTILITY EASEMENT; THENCE S 87° 37’ 45” W, ALONG THE SOUTH LINE OF SAID 15 FEET WIDE UTILITY EASEMENT, A DISTANCE OF 259.41 FEET; THENCE N 22° 25’ 39” E, ALONG A LINE 10 FEET EAST OF AND PARALLEL WITH THE WEST LINE OF SAID LOT 4, A DISTANCE OF 16.52 FEET, TO A POINT ON THE NORTH LINE THEREOF; THENCE N 87° 37’ 11” E, ALONG THE NORTH LINE OF SAID LOT 4, A DISTANCE OF 252.76 FEET, TO THE POINT OF BEGINNING, CONTAINING 3,841 SQUARE FEET, MORE OR LESS.
Location or Vicinity: 11610 S Alden Street and 14824 W 117th Street
This Notice shall be published once in the official City Newspaper at least twenty (20) days prior to the date of said Public Hearing.
DATED this 2nd day of February, 2022.
OLATHE CITY PLANNING COMMISSION
BY Aimee E. Nassif, AICP
Secretary
ATTEST:
/s/ Brenda Long
City Clerk