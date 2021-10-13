CITY OF OLATHE, KANSAS
NOTICE OF HEARING ON REZONING
RZ21-0014
NOTICE is hereby given that the PLANNING COMMISSION OF THE CITY OF OLATHE, KANSAS, will hold a Public Hearing at its regular meeting in the Council Chamber of City Hall, 100 E. Santa Fe, Olathe, Kansas, on the 8th day of November 2021, at 7:00 PM, at which time and place you may be heard in regard to the Rezoning of the following described property situated in the City of Olathe, Johnson County, Kansas:
ALL THAT PART OF THE NORTHWEST ONE-QUARTER OF SECTION 12, TOWNSHIP 13, RANGE 23, IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHWEST CORNER OF THE NORTHWEST ONE-QUARTER OF SAID SECTION 12; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST ALONG THE WEST LINE OF SAID NORTHWEST ONE-QUARTER, A DISTANCE OF 1296.14 FEET; THENCE NORTH 87 DEGREES 32 MINUTES 09 SECONDS EAST A DISTANCE OF 30.00 FEET TO A POINT ON THE EAST RIGHT OF WAY LINE OF WOODLAND ROAD AS NOW ESTABLISHED, SAID POINT BEING THE POINT OF BEGINNING; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST ALONG THE SAID EAST RIGHT OF WAY LINE A DISTANCE OF 267.08 FEET TO A POINT ON THE SOUTH RIGHT OF WAY LINE OF KANSAS HIGHWAY NO.10 AS RECORDED IN BOOK 1488 AT PAGE 663; THENCE NORTH 87 DEGREES 45 MINUTES 41 SECONDS EAST ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE, A DISTANCE OF 45.00 FEET; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST ALONG SAID RIGHT OF WAY LINE, A DISTANCE OF 251.83 FEET; THENCE NORTH 87 DEGREES 45 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 123.42 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 250.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 45 DEGREES 54 MINUTES 28 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 200.31 FEET; THENCE SOUTH 46 DEGREES 19 MINUTES 54 SECONDS EAST A DISTANCE OF 116.62 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 300.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 75 DEGREES 45 MINUTES 05 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 396.63 FEET; THENCE NORTH 58 DEGREES 02 MINUTES 28 SECONDS EAST A DISTANCE OF 15.27 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 31 DEGREES 57 MINUTES 32 SECONDS EAST, A RADIUS OF 230.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 62 DEGREES 23 MINUTES 00 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 250.42 FEET; THENCE NORTH 85 DEGREES 39 MINUTES 28 SECONDS EAST A DISTANCE OF 346.15 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE HAVING A RADIUS OF 500.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 12 DEGREES 19 MINUTES 34 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 107.57 FEET; THENCE SOUTH 82 DEGREES 00 MINUTES 58 SECONDS EAST A DISTANCE OF 89.76 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE NORTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 230.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 59 DEGREES 26 MINUTES 37 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 238.62 FEET; THENCE SOUTH 50 DEGREES 57 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 42.44 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 100.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 39 DEGREES 59 MINUTES 28 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 69.80 FEET; THENCE NORTH 89 DEGREES 02 MINUTES 50 SECONDS EAST A DISTANCE OF 139.72 FEET; THENCE NORTH 00 DEGREES 57 MINUTES 10 SECONDS WEST A DISTANCE OF 24.00 FEET; THENCE NORTH 75 DEGREES 59 MINUTES 46 SECONDS EAST A DISTANCE OF 134.00 FEET TO A POINT ON THE WEST RIGHT OF WAY LINE OF THE BNSF RAILWAY COMPANY AS NOW ESTABLISHED; THENCE ALONG THE SAID WEST RIGHT OF WAY LINE THE FOLLOWING THREE COURSES, SOUTH 14 DEGREES 00 MINUTES 14 SECONDS EAST A DISTANCE OF 256.83 FEET; THENCE SOUTH 87 DEGREES 32 MINUTES 09 SECONDS WEST A DISTANCE OF 6.06 FEET; THENCE SOUTH 14 DEGREES 09 MINUTES 08 SECONDS EAST A DISTANCE OF 44.30 FEET TO THE NORTHEAST CORNER OF EAGLE CREST SECOND PLAT, A SUBDIVISION IN THE CITY OF OLATHE AS RECORDED IN BOOK 200404 AT PAGE 002547; THENCE ALONG THE NORTH LINE OF SAID EAGLE CREST SECOND PLAT AND THE NORTH LINE OF EAGLE CREST FIRST PLAT, A SUBDIVISION IN THE CITY OF OLATHE AS RECORDED IN BOOK 130 AT PAGE 45, THE FOLLOWING SEVEN COURSES, SOUTH 88 DEGREES 37 MINUTES 45 SECONDS WEST A DISTANCE OF 410.64 FEET; THENCE SOUTH 88 DEGREES 28 MINUTES 06 SECONDS WEST A DISTANCE OF 428.00 FEET; THENCE SOUTH 87 DEGREES 58 MINUTES 11 SECONDS WEST A DISTANCE OF 406.00 FEET; THENCE SOUTH 87 DEGREES 42 MINUTES 05 SECONDS WEST A DISTANCE OF 630.00 FEET; THENCE SOUTH 88 DEGREES 08 MINUTES 16 SECONDS WEST A DISTANCE OF 305.00 FEET; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 20.48 FEET; THENCE SOUTH 87 DEGREES 32 MINUTES 09 SECONDS WEST A DISTANCE OF 14.58 FEET TO THE POINT OF BEGINNING AND CONTAINING 15.038 ACRES MORE OR LESS.
Owners Request Change from: CTY RUR (County Rural) to R-1 (Residential Single-Family)
Location or Vicinity: 10425 S Woodland Rd
If, however, a protest against such rezoning be filed in the office of the City Clerk within fourteen (14) days after the date of the conclusion of the Public Hearing pursuant to said publication notice, duly signed and acknowledged by the Owners of twenty (20) percent of the total area, excepting public streets and ways, located within two hundred (200) feet, within the city limits, or one thousand (1,000) feet, within the unincorporated area, of property proposed to be Rezoned, such rezoning shall not be passed except by at least three-fourths (3/4) vote of all of the members of the City Council.
This Notice shall be published once in the official City Newspaper at least twenty (20) days prior to the date of said Public Hearing.
DATED this 5th day of October, 2021.
OLATHE CITY PLANNING COMMISSION
BY Aimee E. Nassif, AICP
Secretary
ATTEST:
/s/ Brenda Long
City Clerk
(Seal)
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Publish one (1) time on the following date: October 13, 2021
Return two (2) proofs to the City Clerk of the City of Olathe, Kansas.