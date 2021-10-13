CITY OF OLATHE, KANSAS
NOTICE OF HEARING ON REZONING
RZ21-0015
NOTICE is hereby given that the PLANNING COMMISSION OF THE CITY OF OLATHE, KANSAS, will hold a Public Hearing at its regular meeting in the Council Chamber of City Hall, 100 E. Santa Fe, Olathe, Kansas, on the 8th day of November 2021, at 7:00 PM, at which time and place you may be heard in regard to the Rezoning of the following described property situated in the City of Olathe, Johnson County, Kansas:
ALL THAT PART OF THE NORTHWEST ONE-QUARTER OF SECTION 12, TOWNSHIP 13, RANGE 23, IN THE CITY OF OLATHE, JOHNSON COUNTY, KANSAS, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
COMMENCING AT THE SOUTHWEST CORNER OF THE NORTHWEST ONE-QUARTER OF SAID SECTION 12; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST ALONG THE WEST LINE OF SAID NORTHWEST ONE-QUARTER, A DISTANCE OF 1296.14 FEET; THENCE NORTH 87 DEGREES 32 MINUTES 09 SECONDS EAST A DISTANCE OF 30.00 FEET TO A POINT ON THE EAST RIGHT OF WAY LINE OF WOODLAND ROAD AS NOW ESTABLISHED; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST ALONG THE SAID EAST RIGHT OF WAY LINE A DISTANCE OF 267.08 FEET TO A POINT ON THE SOUTH RIGHT OF WAY LINE OF KANSAS HIGHWAY NO.10 AS RECORDED IN BOOK 1488 AT PAGE 663; THENCE ALONG SAID RIGHT OF WAY THE FOLLOWING SIX COURSES, NORTH 87 DEGREES 45 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 45.00 FEET; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 300.00 FEET; THENCE NORTH 24 DEGREES 19 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 335.40 FEET; THENCE NORTH 02 DEGREES 14 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 50.00 FEET; THENCE NORTH 19 DEGREES 48 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 185.10 FEET; THENCE NORTH 86 DEGREES 40 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 319.50 FEET TO THE POINT OF BEGINNING; THENCE CONTINUING ALONG THE SAID SOUTH RIGHT OF WAY LINE OF KANSAS HIGHWAY NO.10 AS RECORDED IN BOOK 1488 AT PAGE 663 THE FOLLOWING FOUR COURSES, NORTH 71 DEGREES 00 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 306.10 FEET; THENCE NORTH 80 DEGREES 26 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 399.60 FEET; THENCE SOUTH 70 DEGREES 19 MINUTES 19 SECONDS EAST A DISTANCE OF 529.80 FEET; THENCE NORTH 86 DEGREES 35 MINUTES 41 SECONDS EAST A DISTANCE OF 423.93 FEET TO A POINT ON THE WEST RIGHT OF WAY LINE OF THE BNSF RAILWAY COMPANY AS NOW ESTABLISHED, SAID POINT BEING A POINT OF CURVATURE; THENCE ALONG THE SAID WEST RIGHT OF WAY LINE THE FOLLOWING SIX COURSES, SOUTHWESTERLY ON A CURVE TO THE LEFT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 13 DEGREES 23 MINUTES 55 SECONDS WEST, A RADIUS OF 1223.45 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 11 DEGREES 57 MINUTES 32 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 255.36 FEET; THENCE SOUTH 88 DEGREES 33 MINUTES 37 SECONDS EAST A DISTANCE OF 25.00 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHERLY ON A CURVE TO THE LEFT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 01 DEGREES 26 MINUTES 24 SECONDS WEST, A RADIUS OF 1198.45 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 03 DEGREES 50 MINUTES 32 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 80.37 FEET; THENCE NORTH 87 DEGREES 35 MINUTES 51 SECONDS EAST A DISTANCE OF 25.00 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHEASTERLY ON A CURVE TO THE LEFT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 02 DEGREES 24 MINUTES 09 SECONDS EAST, A RADIUS OF 1173.45 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 11 DEGREES 36 MINUTES 04 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 237.60 FEET; THENCE SOUTH 14 DEGREES 00 MINUTES 14 SECONDS EAST A DISTANCE OF 225.19 FEET; THENCE SOUTH 75 DEGREES 59 MINUTES 46 SECONDS WEST A DISTANCE OF 134.00 FEET; THENCE SOUTH 00 DEGREES 57 MINUTES 10 SECONDS EAST A DISTANCE OF 24.00 FEET; THENCE SOUTH 89 DEGREES 02 MINUTES 50 SECONDS WEST A DISTANCE OF 139.72 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE NORTHWESTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 100.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 39 DEGREES 59 MINUTES 28 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 69.80 FEET; THENCE NORTH 50 DEGREES 57 MINUTES 41 SECONDS WEST A DISTANCE OF 42.44 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHWESTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 38 DEGREES 32 MINUTES 25 SECONDS WEST, A RADIUS OF 230.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 59 DEGREES 26 MINUTES 37 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 238.62 FEET; THENCE NORTH 82 DEGREES 00 MINUTES 58 SECONDS WEST A DISTANCE OF 89.76 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE NORTHWESTERLY ON A CURVE TO THE LEFT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 500.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 12 DEGREES 19 MINUTES 34 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 107.57 FEET; THENCE SOUTH 85 DEGREES 39 MINUTES 28 SECONDS WEST A DISTANCE OF 346.15 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE NORTHWESTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE, HAVING A RADIUS OF 230.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 62 DEGREES 23 MINUTES 00 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 250.42 FEET; THENCE SOUTH 58 DEGREES 02 MINUTES 28 SECONDS WEST A DISTANCE OF 15.27 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE SOUTHWESTERLY AND NORTHWESTERLY ON A CURVE TO THE RIGHT HAVING AN INITIAL TANGENT BEARING OF SOUTH 57 DEGREES 55 MINUTES 01 SECONDS WEST, A RADIUS OF 300.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 75 DEGREES 45 MINUTES 05 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 396.63 FEET; THENCE NORTH 46 DEGREES 19 MINUTES 54 SECONDS WEST A DISTANCE OF 116.62 FEET; THENCE NORTH 22 DEGREES 57 MINUTES 06 SECONDS EAST A DISTANCE OF 231.20 FEET TO A POINT OF CURVATURE; THENCE NORTHERLY ON A CURVE TO THE LEFT TANGENT TO THE PREVIOUS COURSE HAVING A RADIUS OF 200.00 FEET, A CENTRAL ANGLE OF 26 DEGREES 16 MINUTES 25 SECONDS AND AN ARC LENGTH OF 91.71 FEET; THENCE NORTH 03 DEGREES 19 MINUTES 19 SECONDS WEST A DISTANCE OF 358.66 FEET TO THE POINT OF BEGINNING AND CONTAINING 33.894 ACRES MORE OR LESS.
Owners Request Change from: CTY RUR (County Rural) to R-3 (Residential Low-Density Multifamily)
Location or Vicinity: 10425 S Woodland Rd
If, however, a protest against such rezoning be filed in the office of the City Clerk within fourteen (14) days after the date of the conclusion of the Public Hearing pursuant to said publication notice, duly signed and acknowledged by the Owners of twenty (20) percent of the total area, excepting public streets and ways, located within two hundred (200) feet, within the city limits, or one thousand (1,000) feet, within the unincorporated area, of property proposed to be Rezoned, such rezoning shall not be passed except by at least three-fourths (3/4) vote of all of the members of the City Council.
This Notice shall be published once in the official City Newspaper at least twenty (20) days prior to the date of said Public Hearing.
DATED this 5th day of October, 2021.
OLATHE CITY PLANNING COMMISSION
BY Aimee E. Nassif, AICP
Secretary
ATTEST:
/s/ Brenda Long
City Clerk
(Seal)
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Publish one (1) time on the following date: October 13, 2021
Return two (2) proofs to the City Clerk of the City of Olathe, Kansas.